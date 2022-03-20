Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarının dondurulmasını istedi - Son Dakika
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Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarının dondurulmasını istedi

20.03.2022 02:24
Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarının dondurulmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, video görüntülü olarak İsviçre parlamentosu üyelerine yaptığı hitabında, Ukrayna'daki savaşı başlatmaktan sorumlu Rusların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması gerektiğini belirtti.

"Bankalarınız bu savaşı başlatanların parasını tutuyor" diyen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulmasının önemini vurguladı.

Vladimir Zelenskiy, "Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir, böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu, büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.

İsviçre'de yaşamaktan zevk alanları bu ayrıcalıklardan mahrum etmenin adil olacağını dile getiren Zelenskiy, "İsviçre bizimle olduğunda kesinlikle daha başarılıyız, Ukrayna sizinle olduğunda kesinlikle daha güçlüsünüz." ifadesini kullandı.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, İsviçre, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarının dondurulmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarının dondurulmasını istedi - Son Dakika
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