Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Harkov bölge başkanını kovdu - Son Dakika
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Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Harkov bölge başkanını kovdu

29.05.2022 22:18
Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Harkov bölge başkanını kovdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenskiy ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak, " Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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