Zelenskiy, Ukrayna'nın derhal AB'ye katılımı için çağrı yaptı - Son Dakika
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Zelenskiy, Ukrayna'nın derhal AB'ye katılımı için çağrı yaptı

28.02.2022 12:54
Zelenskiy, Ukrayna'nın derhal AB'ye katılımı için çağrı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtti.

AB'ye üye olmayı hakkettiklerini ve bunun mümkün olacağına inandığını vurgulayan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Zelenskiy, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.

İmkanı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." şeklinde seslendi.

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Zelenskiy: 'Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak' Zelenskiy: 'Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak' Zelenskiy: 'Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz' Zelenskiy: 'Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz'

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Ukrayna'nın derhal AB'ye katılımı için çağrı yaptı - Son Dakika


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