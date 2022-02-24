Zelenskiy: "Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz""Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz""Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor"

24.02.2022 20:58

- Zelenskiy: "Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz" "Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşına dair son bilgileri paylaşarak, "Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz.

- Zelenskiy: " Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz"

"Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna- Rusya arasındaki savaşına dair son bilgileri paylaşarak, "Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz. Fakat Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna - Rusya arasındaki savaşına dair son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde oldukça zorlandığının altını çizen Zelenskiy, "Donbass Bölgesi'nde silahlı kuvvetlerimiz kusursuz bir iş çıkarıyor. Harkov tarafında oldukça zorlanıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz kenti korumak için üstün çaba gösteriyor" dedi.

Ülkenin güneyinde çatışmaların çok şiddetli olduğunu belirten Zelenskiy, "Birliklerimiz Herson Bölgesi kırsalında şiddetli çatışmalar yaşıyor. Düşman birlikleri, işgal altındaki Kırım'dan ve Melitopol'e doğru ilerlemeye çalışıyor" dedi.

Ülkenin kuzeyinde de Rus birliklerinin ilerleyişinin sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ülkenin kuzeyinde düşman birlikleri Çernigiv'e yavaş yavaş ilerliyor. Ancak onları orada tutacak birileri var. Jitomir'de bölgesinde güvenli bir savunma duvarı inşa edildi. Düşmanın Gostomel'e girişi engellendi" dedi.

Zelenskiy, net sayı vermeden çok sayıda Rusya'ya ait savaş uçağı ve zırhlı aracın imha edildiğini aktararak, çok sayıda Rus askerinin esir alındığını açıkladı. Rusya'ya barış teklif eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz. Fakat Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Bize şimdi yardım etmezseniz, Ukrayna'ya güçlü bir yardım sunamazsanız, yarın savaş kapınızı çalacak" diyerek küresel liderlere çağrıda bulundu.

Zelenskiy: Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor
Zelenskiy: Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor
Zelenskiy: Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz''Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz""Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor" - Son Dakika
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