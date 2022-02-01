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Son dakika haberleri... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının arttırılmasını içeren kararnameyi imzaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının arttırılmasını içeren kararnameyi imzaladı

01.02.2022 19:04
Son dakika haberleri... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının arttırılmasını içeren kararnameyi imzaladı

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının artırılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının artırılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordunun savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine ilginin artırılmasını ve profesyonel orduya kademeli geçiş için öncelikli önlemleri içeren kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre Ukrayna ordusuna 3 yıl içinde 100 bin asker daha alınacak ve Silahlı Kuvvetlerin kapasitesi güçlendirilecek. Tüm askeri personelin maaşının arttırılmasını da içeren kararnameye yönelik Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu. Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısının 3 yıl içinde 100 bin artırılmasını içeren kararnameyi imzaladığını belirterek milletvekillerini sakin olmaya ve panikten kaçınmaya çağırdı. Zelenskiy, "Bu kararname, Ukrayna'nın profesyonel bir orduya geçişinin başlangıcıdır. Bu kararname savaş yakın diye değil, yakında ve gelecekte Ukrayna'da barış olması içindir" dedi.

(İHA)

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Kararname, Ukrayna, Asker, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının arttırılmasını içeren kararnameyi imzaladı - Son Dakika


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