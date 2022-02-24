Zelenskiy: "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor"

24.02.2022 20:09
Zelenskiy: "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi.

Zelenskiy, bugün duyulan seslerin sadece bombalar değil, Rusya'yı medeni dünyadan ayıran yeni bir demir perdenin inişi olduğunu aktardı.

Donbas'ta ordularının iyi durumda, Harkiv'de ise zor durumda olduğunu aktaran Zelenskiy, en zor durumun güney bölgesinde Herson'da yaşandığını belirtti.

Zelenskiy, kuzeyde ise "düşmanın" yavaşça Çernihiv bölgesinden ilerlediğini aktararak, "Evet maalesef kayıplarımız var. Evet bazı Rus askerleri ele geçirdik. Doktorlarımız teslim olanlara yardım ediyor." dedi.

"Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmelerinde bulunan Zelenskiy, dünya liderlerine bugün kendilerine yardım etmezlerse yarın savaşın onların kapısını çalacağı mesajını verdi.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" - Son Dakika
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