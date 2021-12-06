Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti - Son Dakika

"Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü", 6 Kasım 1991'den beri her yıl kutlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı, Harkov'daki kutlama törenine de katıldı.

Zelenskiy, askerlere "Bugün sizinle olma şerefine nail oldum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruduğunuz için minnettarım." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, ziyareti kapsamında cephede 5 askere devlet nişanı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti.

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