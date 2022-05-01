Zelenskiy, Ukrayna'ya gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'e gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştü.

Görüşmede Zelenskiy, ziyaretin önemine değinerek, "Bu sinyal için minnettarım. Bu, ABD halkı, Kongresi, iki partisi tarafından Ukrayna'ya güçlü bir destek sinyali. Bu, ABD'nin Rus saldırganlığına karşı savaşta Ukrayna'yı desteklemekte lider olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Zelenskiy, görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 33 milyar dolar tutarında mali yardım sağlanması konusunda Kongreye yaptığı çağrının önemine de dikkati çekti.

Pelosi de günümüzde Ukrayna'nın özgürlük için kahramanca savaştığını ve ABD'nin bu savaş devam ettiği sürece Kiev'e yardım etmeye hazır olduğunu kaydederek, Ukrayna'nın özgürlüğün sınırı olduğunu belirtti.

Görüşmede Zelenskiy, Ukrayna-ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı kişisel katkısı, egemen, bağımsız ve demokratik Ukrayna'ya desteği için Pelosi'ye ülkesinin "Prenses Olga Nişanı"nı takdim etti.