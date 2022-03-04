(KİEV)- Zelenskiy: "Ukrayna Yıkılırsa Bütün Avrupa Düşecek" - Son Dakika
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(KİEV)- Zelenskiy: "Ukrayna Yıkılırsa Bütün Avrupa Düşecek"

04.03.2022 21:29

- Zelenskiy: "Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zlenskiy, Avrupa ülkelerine mesaj göndererek, "Ukrayna'yı destekleyin.

- Zelenskiy: "Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zlenskiy, Avrupa ülkelerine mesaj göndererek, "Ukrayna'yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya, Almanya, Fransa, Macaristan gibi Avrupa ülkelerinin kent meydanlarına kurulan dev ekranlardan halka seslendi. Zelenskiy konuşmasının başında huzur ve sükunet, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybeden sivil ve çocuklar için ve kendilerine destek veren Avrupalılar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kendisini dinleyen Avrupalılara çok kısa bir mesaj gönderen Zelenskiy, "Ukrayna'yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa düşecek. Biz kazanırsak ve buna eminim; bu gerçekten büyük bir demokrasi zaferi olacak. Özgürlük zaferi olacak" ifadelerini kullandı.

(KİEV)- Zelenskiy: Ukrayna Yıkılırsa Bütün Avrupa Düşecek
(KİEV)- Zelenskiy: Ukrayna Yıkılırsa Bütün Avrupa Düşecek
(KİEV)- Zelenskiy: Ukrayna Yıkılırsa Bütün Avrupa Düşecek
(KİEV)- Zelenskiy: Ukrayna Yıkılırsa Bütün Avrupa Düşecek

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Vladimir Zelenskiy, Almanya, Polonya, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: (KİEV)- Zelenskiy: "Ukrayna Yıkılırsa Bütün Avrupa Düşecek" - Son Dakika
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