Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti - Son Dakika
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Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti

24.02.2022 08:32
Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

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Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, 'Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız' dedi Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, 'Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız' dedi Zelenski: Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor Zelenski: Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor

Vladimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti - Son Dakika


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