Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi

26.02.2022 09:43
Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Macron ile görüştü

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi - Son Dakika


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