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Zelenskiy ve Biden, Donbas'ı görüştü - Son Dakika

Zelenskiy ve Biden, Donbas'ı görüştü

10.12.2021 00:36
Zelenskiy ve Biden, Donbas'ı görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde Donbas'ı ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde Donbas'ı ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'nın çevresindeki güvenlik durumu ve barışın sağlanması için yollar ele alındı.

Tarafların Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin sonuçlarını değerlendirdiği görüşmede, Zelenskiy, Biden'a ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli ve kararlı destek için teşekkür etti.

Zelenskiy'nin Donbas'ta barışçıl çözüme bağlılığını yinelediği görüşmede, tarafların sonraki adımlar için pozisyonlarını bu yönde koordine ettikleri belirtildi.

Görüşmede Zelenskiy, tıkanan barış görüşmelerini açmak için önerileri olduğuna ve farklı formatlarda bunları tartışmaya hazır olduklarına dikkati çekti.

Ayrıca liderler, süregelen hibrit saldırganlıkla mücadelesinde Ukrayna'ya güvenlik, finans ve siyasi alanlarda destek yollarını ele aldı.

Zelenskiy, Kuzey Akım 2 boru hattını enerji ve güvenlik garantileri açısından değerlendirdiklerini ve boru hattının Rusya saldırganlığını caydırmada Ukrayna'yı önemli bir faktörden mahrum edeceğini belirtti.

Görüşmede, Ukrayna'nın enerji dayanıklılığını kuvvetlendirmek için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy ve Biden, Donbas'ı görüştü - Son Dakika


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