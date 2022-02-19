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Zelenskiy ve Johnson'dan Donbass krizi konusunda diplomasi çağrısı - Son Dakika

Zelenskiy ve Johnson'dan Donbass krizi konusunda diplomasi çağrısı

19.02.2022 18:11
Zelenskiy ve Johnson'dan Donbass krizi konusunda diplomasi çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinde Ukrayna krizi konusunda diplomasiyi işaret ederek, "İngiltere'ye güvenlik ve barış adına verdiği destek için minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinde Ukrayna krizi konusunda diplomasiyi işaret ederek, "İngiltere'ye güvenlik ve barış adına verdiği destek için minnettarım" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde şiddetlenen kriz Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın ana konusu haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında krizle ilgili bir görüşme gerçekleştirildi. Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Münih'te, Boris Johnson ile buluştuk. Rusya'nın saldırgan eylemlerinin arka planına karşı güvenlikten bahsettik. Daha fazla ortak adım üzerine anlaştık. Diplomasi yoluyla gerilimi azaltma arayışında nedeniyle bir aradayız. İngiltere'ye güvenlik ve barış adına verdiği destek için minnettarım" dedi.

"İNGİLTERE UKRAYNA'YA OLAN DESTEĞİNİ YİNELEDİ"

Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başbakan Johnson görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Liderler, Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesi girişiminin, Ukrayna tarafından şiddetli bir direnişle karşılanacağı ve bunun yanlış bir hesap olacağı yönünde fikir birliğine vardılar. İki lider, Başkan Vladimir Putin'in barış ve diplomasi için zamanı olduğu konusunda anlaştı" denildi. Başbakan Johnson ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İngiltere, uzun süredir devam eden Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya ve halkına olan desteğini yineledi" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Boris Johnson, Almanya, Ukrayna, Münih, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy ve Johnson'dan Donbass krizi konusunda diplomasi çağrısı - Son Dakika


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