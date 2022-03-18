Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü

18.03.2022 00:50
Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna savaşın durdurulması için barışçıl diyalogun önemini değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna savaşın durdurulması için barışçıl diyalogun önemini değerlendirdi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diyaloğumuz devam etti" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın saldırılarına karşı mücadelede, özellikle savunma alanında halka yönelik destek konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Barışçıl diyaloğun sürdürülmesine özel önem verilmektedir. Savaş karşıtı koalisyonu güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
Macron, yeniden seçilirse enerji sağlayıcısı firmaları kamusallaştırmayı planlıyor Macron, yeniden seçilirse enerji sağlayıcısı firmaları kamusallaştırmayı planlıyor Rusya'nın Ukrayna'da Fransız silahları kullanması soruldu! Macron: Kararı ben almadım ama savunuyorum Rusya'nın Ukrayna'da Fransız silahları kullanması soruldu! Macron: Kararı ben almadım ama savunuyorum

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık
00:44 Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı
00:42 Putin'in isteği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen lider: Ukrayna'nın doğusunun Rusya'ya katılmasını istiyor
00:39 Barcelona maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklama yaptı: Bu kuralı anlamıyorum
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
00:03 Bulgaristan eski Başbakanı'na gözaltı şoku
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:57:31. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement