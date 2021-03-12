Zelenskiy ve Netanyahu, Donbas'ı görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donbas'taki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, tarafların telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Görüşmede Donbas'taki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, Zelenskiy'nin İsrail'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada tarafların ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda iş birliğini de görüştüğüne yer verilirken, Zelenskiy'nin ülkesinin bağımsızlığının 30'uncu senesi için gerçekleşecek resmi etkinliklere Netanyahu'yu davet ettiği kaydedildi.