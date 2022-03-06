Zelenskiy: "Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi"

06.03.2022 16:32
Zelenskiy: "Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldığını ve buradaki havalimanının tamamıyla tahrip edildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldığını ve buradaki havalimanının tamamıyla tahrip edildiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Vinnıtsya kentine saldırı düzenlediği bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Barışçıl Vinnıtsya kentimize acımasızca 8 füze saldırısı yapıldı. Buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi. Onlar, anne babalarımız, dedelerimizin inşa ettiği altyapımızı ve hayatımızı imha etmeye devam ediyorlar." dedi.

Zelenskiy, uluslararası topluma, Ukrayna'da hava sahasını kapatma çağrısı yaparak, "Tüm Rus füzeleri ve uçakları için Ukrayna üzerindeki gökyüzünün kapatılması ve insani yardım hava koridorlarının oluşturulması gerektiğini her gün vurguluyoruz. Biz insanız ve insanları korumak göreviniz ve bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bunu yapamıyorsanız, kendimizi koruyabilmemiz için bize en azından uçak gönderin. Bu durumda, ancak şu sonuca varılabilir; siz de bizim yavaş yavaş öldürülmemizi istiyorsunuz. Bu, aynı zamanda uluslararası politikacıların ve Batılı liderlerin de bugünden itibaren sonuna kadar sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Rusya halkına 'sessiz kalmayın' çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Rusya halkına 'sessiz kalmayın' çağrısı (KİEV)- Zelenskiy: 'Ukrayna'nın Hava Sahası Kapatılmalı' (KİEV)- Zelenskiy: 'Ukrayna'nın Hava Sahası Kapatılmalı'

Vladimir Zelenskiy, Telegram, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi' - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement