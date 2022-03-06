Zelenskiy: "Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi"

06.03.2022 18:19

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldığını ve buradaki havalimanının tamamıyla tahrip edildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldığını ve buradaki havalimanının tamamıyla tahrip edildiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Vinnıtsya kentine saldırı düzenlediği bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Barışçıl Vinnıtsya kentimize acımasızca 8 füze saldırısı yapıldı. Buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi. Onlar, anne babalarımız, dedelerimizin inşa ettiği altyapımızı ve hayatımızı imha etmeye devam ediyorlar." dedi.

Zelenskiy, uluslararası topluma, Ukrayna'da hava sahasını kapatma çağrısı yaparak, "Tüm Rus füzeleri ve uçakları için Ukrayna üzerindeki gökyüzünün kapatılması ve insani yardım hava koridorlarının oluşturulması gerektiğini her gün vurguluyoruz. Biz insanız ve insanları korumak göreviniz ve bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bunu yapamıyorsanız, kendimizi koruyabilmemiz için bize en azından uçak gönderin. Bu durumda, ancak şu sonuca varılabilir; siz de bizim yavaş yavaş öldürülmemizi istiyorsunuz. Bu, aynı zamanda uluslararası politikacıların ve Batılı liderlerin de bugünden itibaren sonuna kadar sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi
Zelenskiy: Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi
Zelenskiy: Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi

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Vladimir Zelenskiy, Telegram, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Vinnıtsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, havalimanı tahrip edildi' - Son Dakika


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