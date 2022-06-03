Zelenskiy, zaferin kendilerinin olacağını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, zaferin kendilerinin olacağını söyledi

03.06.2022 15:43
Zelenskiy, zaferin kendilerinin olacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırısıyla başlayan savaşta zaferin kendilerinin olacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırısıyla başlayan savaşta zaferin kendilerinin olacağını kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 100'üncü gününde yakın çalışma ekibini de arkasına alarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"Ukrayna Halkın Hizmetkarı Parti Başkanı David Arakhamia burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak burada, Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak burada, Devlet Başkanı burada" diyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ekibimiz çok daha büyük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri burada. En önemlisi insanımız, ülkemizin insanlarının burada olmasıdır. Yüz gündür Ukrayna'yı savunuyoruz. Zafer bizimdir."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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