Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti - Son Dakika Dünya

Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti

6 saat önce

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e istifasını sunduğuğunu açıkladı. Honcharuk'un istifa kararı, Zelenskiy'i eleştirdiği iddialarının ardından geldi

Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti, System.String[]

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e istifasını sunduğunu açıkladı. İstifa kararı Zelenskiy'i eleştiren bir ses kaydığının internete düşmesinin ardından geldi. Honcharuk'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy ekonomiden anlamıyor." deniliyor.


Ağustos 2019'da göreve gelen Honcharuk "Cumhurbaşkanı'na olan saygımı ve güvenime ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için istifa dilekçesi sundum" diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Yaptığın tüm planlamalar hatalı
Ukrayna Başbakanı, İran'da düşürülen yolcu uçağı sonrası istifa etti Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında Ruhani duaya kalmadan kalkıp gitti Moskova'da barış masasını terk eden Hafter'den geri adım! Putin'e mektup yazdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:18:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]