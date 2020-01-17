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Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti
6 saat önce
Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e istifasını sunduğuğunu açıkladı. Honcharuk'un istifa kararı, Zelenskiy'i eleştirdiği iddialarının ardından geldi
Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e istifasını sunduğunu açıkladı. İstifa kararı Zelenskiy'i eleştiren bir ses kaydığının internete düşmesinin ardından geldi. Honcharuk'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy ekonomiden anlamıyor." deniliyor.
Ağustos 2019'da göreve gelen Honcharuk "Cumhurbaşkanı'na olan saygımı ve güvenime ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için istifa dilekçesi sundum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28
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