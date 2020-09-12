Zeleznicar Lajkovac - Türk Hava Yolları: 1-3 - Son Dakika

Zeleznicar Lajkovac - Türk Hava Yolları: 1-3

SALON: Sportska HalaHAKEMLER: Stanislava Simici (Sırbistan), Dejan Rogic (Sırbistan)ZELEZNİCAR: Perovic, Batinic, Savic, Rajlic, Miroslavljevic, Kutlesic, Markovic (L) (Ivanovic, Mitrovic, Rankovic, Gajic)TÜRK HAVA YOLLARI: Büşra, Carlini, Santana, Aslı, Ebrar, Şeyma, Berin (L) (Polen, Merve...

Zeleznicar Lajkovac - Türk Hava Yolları: 1-3, System.String[]

SALON: Sportska Hala

HAKEMLER: Stanislava Simici (Sırbistan), Dejan Rogic (Sırbistan)ZELEZNİCAR: Perovic, Batinic, Savic, Rajlic, Miroslavljevic, Kutlesic, Markovic (L) (Ivanovic, Mitrovic, Rankovic, Gajic)TÜRK HAVA YOLLARI: Büşra, Carlini, Santana, Aslı, Ebrar, Şeyma, Berin (L) (Polen, Merve (L), Özge Nur, Nur Sevil)SETLER: 25-21, 17-25, 20-25, 14-25SÜRE: 1 saat 42 dakika (26,24,28,24)

2020 Kadınlar Balkan Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türk Hava Yolları, ilk maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac'ı 3-1 mağlup etti ve eşleşmede 1-0 öne geçti. İki takım, yarın saat 20.00'de bir kez daha karşı karşıya gelecek. Türk Hava Yolları karşılaşmayı kazanması halinde kupanın sahibi olacak.


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Sırbistan Karadağ, Ebrar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Zeleznicar Lajkovac - Türk Hava Yolları: 1-3 - Son Dakika Spor

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