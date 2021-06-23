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Zeliha Atlar'ı ensesinden vurduğu ileri sürülen Gülser'in kızı: Hepsi yalan - Son Dakika

Zeliha Atlar'ı ensesinden vurduğu ileri sürülen Gülser'in kızı: Hepsi yalan

23.06.2021 20:39
Zeliha Atlar'ı ensesinden vurduğu ileri sürülen Gülser'in kızı: Hepsi yalan, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Zeliha Atlar'ın (27) evini basıp, kendisini ensesinden tabanca ile vurduğu ileri sürülen tutuklu sanık Serdal Gülser'in (43) Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması görüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Zeliha Atlar'ın (27) evini basıp, kendisini ensesinden tabanca ile vurduğu ileri sürülen tutuklu sanık Serdal Gülser'in (43) Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması görüldü. İddialar hakkında ilk kez konuşan Serdal Gülser'in kızı Ayfer Gülser, Atlar'ın, cezaevindeki babası Serdal Gülser'i ziyarete gittiğini ileri sürerek, "Cezaevine gidip, babamla görüşmüş. Mektup yazarak, 'Nikahını bana kıy, ben seni çocuklarınla kabul ettim' yazmış. Atlar'ın anlattıkları gerçek değil" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha Atlar, Serdal Gülser ile sosyal medya üzerinden tanışıp sevgili oldu. 4 çocuk babası Gülser'in 2 ay sonra evli olduğunu öğrendiğini ileri süren Zeliha Atlar, ayrılmak isteyince de 10 Ekim 2020'de silahla evinin basıldığını ve Gülser tarafından ensesinden vurulduğunu iddia etti. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kaldığını söyleyen Atlar, polis merkezine giderek Gülser'den şikayetçi olduğunu ve hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen kendisini rahatsız ve tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklu bulunan Serdal Gülser, Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında izleyici alınmayan duruşmaya Zeliha Atlar ve avukatları da katıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.'ENSE KÖKÜNE SIKILMIŞ BİR SİLAHTAN BAHSEDİYORUZ'Zeliha Atlar'ın Avukatı Ahmet Onaran, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Yargılamanın bugün ilk celsesi başladı. Sanık dinlendi, gelmeyen sanıklarla ilgili getirilme kararı verildi. Suçun vasfı ve mahiyeti itibariyle mevcut sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. Biz dosya kapsamı, raporlar, bilgi belgeler, beyanlar, özellikle sanığın telefonundan alınan mesaj ve whatsapp ekran görüntüleri sanığın telefonuna kurmuş olduğu kayıt sisteminden alınan seslerle sanığın bu işleri tasarlayarak ve aynı fikir ve eylem birliği yaparak akrabaları olan diğer tutuksuz yargılanan 2 sanıkla birlikte yaptığına inanıyoruz. Bundan sonra ki süreci de takip edeceğiz. Bugün Zeliha aramızda tesadüfen yaşıyor, boynundan, ense köküne sıkılmış bir silahtan bahsediyoruz" dedi.'KENDİ İFADELERİYLE ÇELİŞİYOR'Serdal Gülser'in Avukatı Oğuzhan Kaçıcı ise bugüne kadar konuyla alakalı çok fazla spekülasyon olduğunu söyledi. Kaçıcı yaptığı açıklamada, "Karşı taraf haber bültenlerine çıktı, sosyal medyalarda demeç verdi. Sürekli bu konuyla yoğrulduk, aslında bugüne kadar bir sürü iftirayı dinledik. Söz maalesef en son savunmaya veriliyor, son sözü biz aldık ve gerekeni konuştuğumuza inanıyorum. İlk aşamadaki beyanlarla huzurdaki beyanların hepsinin çeliştiğini sayın mahkemeye ifade ettik. Doğru söyleyen insanın çelişmemesi gerekir. Müvekkilimin gerçekten öldürmek istemediğini ki bu suçtan yargılanıyor. Bu çok farklı bir şeydir. İstese bu eylemin icrasına devam edebileceğini ancak böyle bir kastının, isteğinin olmadığını netice itibariyle, gönül verdiği bir insandan bahsediyoruz. Bunların olmadığını izah ettik. Duruşmada Zeliha Hanım, 'Ben ayrılmak istedim, çocuklu olduğunu öğrendim de ayrılmak istedim, sonra bu iş oldu' diyor. Bunlar gerçeği yansıtmayan beyanlar. Müvekkilimin gerçekten böyle bir kastı yoktu. Biz savunmalarımızı, beyanlarımızı sunduk, artık söz adaletin" diye konuştu.AYFER GÜLSER: CEZAEVİNE MEKTUP GÖNDERİYOR

Serdal Gülser'in kızı Ayfer Gülser ise babasıyla Zeliha Atlar'ın 2 ay değil, 2 yıldır birlikte olduğunu ileri sürerek, "Biz zaten 1,5 yıldır biliyorduk, bu kadın gayet net şekilde babamın evli ve çocuğu olduğunu biliyordu ve biz bu kadından kurtulabilmek için babam bizi aldı, Samsun'a gittik. Orada otel kayıtlarımız hepsi vardır. Biz buraya geri geldiğimizde yine de bu kadından kurtulamadık. Şimdi babam içeride olduğu halde yine de hala bana, anneme, hakaret ve tehdit ediyor. Asıl biz ondan kurtulamıyoruz, mağdur olan da biziz. Buradan kadınlara sesleniyorum, bizim ailemiz yıkıldı, canımız yandı. Siz de kocalarınıza sahip çıkın ve böyle kadınlardan koruyun. Böyle kadınların arkasında da durulmasın. Kendisi, korktuğunu söylüyor. Korkan, tehdit alan bir insan, daha kendi ailesi gitmeden cezaevine gidip, görüş yapmaz. Cezaevine gidip, babamla görüşmüş. Mektup yazarak, 'Nikahını bana kıy, ben seni çocuklarınla kabul ettim' yazmış. Atlar'ın anlattıkları gerçek değil" dedi.


- Balıkesir
Zeliha Atlar'ı ensesinden vurduğu ileri sürülen Gülser'in kızı: Hepsi yalan
Zeliha Atlar'ı ensesinden vurduğu ileri sürülen Gülser'in kızı: Hepsi yalan
Zeliha Atlar'ı ensesinden vurduğu ileri sürülen Gülser'in kızı: Hepsi yalan

Balıkesir, Edremit, Medya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeliha Atlar'ı ensesinden vurduğu ileri sürülen Gülser'in kızı: Hepsi yalan - Son Dakika


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