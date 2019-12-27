Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2) - Son Dakika

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Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2)
6 saat önce
YENİ KELEPÇE TAKILDIAydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K. (36) için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:43 Kaynak: DHA
YENİ KELEPÇE TAKILDI
Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K. (36) için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi. Murat Cem K.'nin 3 ay süreyle denetim altında tutulmasına sağlayacak olan elektronik kelepçe, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde takıldı. Elektronik kelepçenin takılması Zeliha Erdemir'e de polisler tarafından tebliğ edildi. Erdemir, kendisini ölümle tehdit eden boşandığı eşine elektronik kelepçenin takılmasıyla rahatladığı söyledi.Burhan CEYHAN/AYDIN,
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