Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı - Son Dakika

Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı

Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı Kahramanmaraş'ta henüz okula başlamayan ve elindeki kitabı okumaya çalışan 6 yaşındaki Zeliha Altıntaş, sosyal medyada ilgi odağı oldu Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, okuma yazma bilmemesine rağmen kitaplara büyük sevgi duyan Zeliha'nın...

Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı

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Kahramanmaraş'ta henüz okula başlamayan ve elindeki kitabı okumaya çalışan 6 yaşındaki Zeliha Altıntaş, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, okuma yazma bilmemesine rağmen kitaplara büyük sevgi duyan Zeliha'nın eğitim masraflarını karşılayacaklarını belirtti

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sosyal medya hesabından paylaştığı 6 yaşındaki Zeliha Altıntaş'ın okuma isteğine hayranlığını dile getirdi. Başkan Okay, "Okuma yazma bilmemesine rağmen kitaplara büyük sevgi duyan bu kızımızın azmi geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Kahramanmaraş'ta evinin önünde okuma yazma bilmemesine rağmen kitap okumaya çalışan minik Zeliha, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ı Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası'nda ziyaret etti. Minik Zeliha'nın okuma arzusunu yansıtan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştığını hatırlatan Başkan Okay, Zeliha gibi çocukların Türkiye'nin geleceğine umut olduğunu aktardı.

Zeliha'nın eğitim masraflarının karşılanacağını söyleyen Başkan Okay, "Ben Zeliha kızımıza bize yaşattığı güzel duygulardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Okuma yazma bilmemesine rağmen bisikletin üzerinde ortaya koyduğu okuma azmi bizleri gururlandırdı. İnşallah bu kızımızın yanında olacağız. İnşallah Eylül ayında kızımız okula başlayacakmış. Kızımıza destek olacağız. Yeter ki o okusun ve geleceğimize ışık olsun. Bugün yeni belediye binamızda ilk misafir olarak da kendisini ağırlıyoruz. İnşallah bu durum da onun eğitim hayatına teşvik edici bir katkı olur. Bu azmin devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah okulunu tamamlar ve vatana, millete hayırlı bir birey olur" diye konuştu.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Necati Okay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:31 Kaynak: İHA

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