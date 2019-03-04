Son Dakika Haberleri: Zeliha Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğine Katıldı

Zeliha Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğine Katıldı

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun Eşi Zeliha Su, Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Zeliha Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğine Katıldı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun Eşi Zeliha Su, Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Mersin Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Zeliha Su'nun yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı ile başlayan programda Su, sergiyi gezerek yapılan ürünleri inceledi. Serginin gezilmesinin ardından program "Kadına Sesleniş" isimli videonun izlenmesiyle devam etti.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Uğurcan Bal, GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu ve Prof. Dr. Serra Durugönül'ün konuşmalarının ardından etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür belgeleri Su ve Milletvekili Yılmaz tarafından verildi.

Program, arp dinletisinin ardından Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan "Hikayeleri Olan Tasarım Sunuşları" isimli defile ile sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

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