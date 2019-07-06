Son Dakika Haberleri: Zeliha Su, KAGED ofisinin açılışını yaptı
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Zeliha Su, KAGED ofisinin açılışını yaptı

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun Eşi Zeliha Su, Mersin Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Derneği (KAGED) hizmet ofisinin açılışını yaptı.

Zeliha Su, KAGED ofisinin açılışını yaptı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun Eşi Zeliha Su, Mersin Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Derneği (KAGED) hizmet ofisinin açılışını yaptı.

Zeliha Su'nun çocuklarla yakından ilgilendiği açılışa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, KAGED Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Çetin ile koruyucu aileler, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Zeliha Su, KAGED hizmet ofisinin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devlet koruması altına alınmış olan çocukların sıcak bir aile ortamı içerisinde yetişmelerinin önemine değindi. Koruyucu aile uygulamasının önemini vurgulayan Su, dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Zeliha Su ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek KAGED hizmet ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Su, daha sonra koruyucu aileler ve çocuklarla sohbet etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
Ali ihsan, Mersin, Güncel
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