Zeliha'ya korku dolu günler yaşatan eski eşine 3 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Zeliha'ya korku dolu günler yaşatan eski eşine 3 yıl 9 ay hapis cezası

AYDIN'da 4 yıl önce boşandığı eşi Zeliha Erdemir'e (33) şiddet uygulayan ve uzaklaştırma kararıyla bileğine takılan elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan Murat Cem Kara'ya (37) 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

AYDIN'da 4 yıl önce boşandığı eşi Zeliha Erdemir'e (33) şiddet uygulayan ve uzaklaştırma kararıyla bileğine takılan elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan Murat Cem Kara'ya (37) 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem Kara ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 7 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre Murat Cem Kara'nın eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine, 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. 26 Aralık 2016 günü görülen karar duruşmasında çift boşandı. Ancak, boşanmalarına rağmen Kara'nın kendisini tehdit ettiğini ileri süren Erdemir, 46 kez şikayetçi oldu.

Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkemece yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereğince Kara'nın boşandığı Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar veridi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararının gözden geçirilip, kelepçeyi takmaması halinde Kara'ya 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanmasına da karar verdi. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

KELEPÇEYİ KIRINCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Cem Kara, geçen 26 Aralık'ta eski eşini rahatsız etmemesi için takılan elektronik kelepçeyi 29 Ocak Çarşamba günü kırdığı için hakkında, devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Kara, daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'DAVAMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM'

Erdemir'e fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan Kara hakkında Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması geçen 14 Temmuz'da görüldü. Zeliha Erdemir ile Aydın Barosu avukatlarının katıldığı davaya SEGBİS ile bağlanan Kara, eski eşini kasten yaralamak ve tehdit suçlarından 1 yıl 6'şar ay ve hakaretten 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ayrıca cezaların ertelenmesine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına hükmedildi.

'KADINLARIN KORKMADAN YAŞAMASI GEREKİYOR'

Kararın ardından konuşan Zeliha Erdemir, "19'uncu duruşmada nihayet karar açıklandı. Başıma daha büyük bir felaket gelmeden hak ettiği cezayı aldığı için mutluyum. Davamdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Eski eşim, kendine avukat bulmuş, en büyük şaşkınlığım o oldu. 4 yıldır sonuç beklediğimiz davada bana şiddet uygulayan boşandığım eşim 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bunun ne kadarını yatacağını bilmiyorum. Verilen bu cezaya sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. İndirim yok ona sevindim. İtiraz yolu açık. Onun da Yargıtay'dan dönmesi zaman alacaktır. Ama her şeye rağmen davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Kadınların korkmadan yaşaması gerekiyor. O korkuyu çok iyi biliyorum o nedenle de vazgeçmeyeceğim" dedi.


Murat Cem, Erdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeliha'ya korku dolu günler yaşatan eski eşine 3 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeliha'ya korku dolu günler yaşatan eski eşine 3 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]