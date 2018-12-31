Zeljeznicar'da Osim Dönemi
14 dakika önce
Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar, teknik direktörlük görevine Amar Osim'in getirildiğini açıkladı.
Bosna Hersek
ekiplerinden Zeljeznicar, teknik direktörlük görevine Amar Osim'in getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osim ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Daha önce Japonya
'dan JEF United ve Katar
'dan El Kharitiyat takımlarında teknik direktörlük yapan Osim, 2010-2014 yılları arasında çalıştırdığı Zeljeznicar'a iki kez Bosna Hersek Kupası'nı kazandırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:17 Kaynak: AA
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