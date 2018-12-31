Son Dakika Haberleri: Zeljeznicar'da Osim Dönemi

Zeljeznicar'da Osim Dönemi

14 dakika önce

Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar, teknik direktörlük görevine Amar Osim'in getirildiğini açıkladı.

Zeljeznicar'da Osim Dönemi, System.String[]
Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar, teknik direktörlük görevine Amar Osim'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osim ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Daha önce Japonya'dan JEF United ve Katar'dan El Kharitiyat takımlarında teknik direktörlük yapan Osim, 2010-2014 yılları arasında çalıştırdığı Zeljeznicar'a iki kez Bosna Hersek Kupası'nı kazandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:17 Kaynak: AA

Bosna - Hersek, Spor
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