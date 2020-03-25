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Zeljko Obradovic, ailesi ile birlikte Sırbistan'a gidecek
6 saat önce
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a gidecek.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a gidecek.
Fenerbahçe'de bugün önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için hazırladığı özel uçakla birlikte Sırbistan'a gidecek. Zeljko Obradovic ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüleceği öğrenildi.Fenerbahçe Beko'da idari menajer Cenk Renda koronavirüse yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:54 Kaynak: DHA
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