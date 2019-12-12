Zeljko Obradovic: "Anadolu Efes kazanmayı hak etti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeljko Obradovic: 'Anadolu Efes kazanmayı hak etti' - Son Dakika Spor

Zeljko Obradovic: "Anadolu Efes kazanmayı hak etti"

2 saat önce

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, çok iyi oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler" diye konuştu.

Zeljko Obradovic:

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, " Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, çok iyi oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler" diye konuştu.


Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'e 73-81 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan önce agresif bir savunmayla oynamaya çalıştıklarını belirterek, "İyi başlamamıza rağmen çok kolay sayı bulmalarına izin verdik ilk yarıda. 3. çeyrekte maçın sonucu belirlendi aslında. Ondan sonrada yaptığımız her şey maça geri gelebilmek içindi. Çok iyi bir takım ve maçı kontrol eden oyunculara sahip. Ne kadar maçın sonuna yaklaşmış olsak da neredeyse imkansızdı. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum çok iyi oynuyorlar ve kazanmayı hak ettiler. Bizim takımımıza gelince maçın başından sonuna kadar kazanmaya çalıştık. Bazı anlar akıllı oynamadık. Ama onun dışındaki mücadelemiz gayet iyiydi. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum atmosfer ve destek için. Halen şansımızın devam ettiğine inanıp desteklerine devam etmeliler. Maç içerisinde çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Ben de bunu denedim. Burada takım önemli. Doğru seviyede değilse burada değişiklikler yapmaya çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Zeljko Obradovic, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı!

Son Dakika Haberleri
01:23 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika Spor
01:15 Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller - Son Dakika Spor
01:12 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:11 Borussia Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
01:06 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeljko Obradovic: "Anadolu Efes kazanmayı hak etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]