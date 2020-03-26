Zeljko Obradovic böyle görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok spor organizasyonunun askıya alınmasına neden olan corona virüsü sebebiyle Türkiye'de ING Basketbol Süper Ligi ertelenirken THY Avrupa Ligi de askıya alınmıştı.



Son olarak Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Türkiye'de bulunan Sırp vatandaşları için özel bir uçak ayarladıklarını belirtmiş ve "Zeljko Obradovic ile ailesini uçakla Sırbistan'a getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Sosyal medyaya düşen bir fotoğrafta eldiven ve maske takan Zeljko Obradovic'in Belgrad havalimanında olduğu görüldü.



"6 kişide bulgulara rastlandı"



Sarı lacivertlilerde Başkan Koç da basketbol takımında oyuncular ve çalışanlar olmak üzere 6 kişide corona virüsü bulgularına rastlandığını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu:



"Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. EuroLeague maçları için son dönemde yurt dışı öyküsü olan bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz."