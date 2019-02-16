Zeljko Obradovic Çileden Çıktı
53 dakika önce
Ankara'da düzenlenen basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko'yla, Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Ankara
'da düzenlenen basketbol
Erkekler Türkiye Kupası
yarı final maçında Fenerbahçe Beko
'yla, Türk Telekom
karşı karşıya geldi. Son anlara kadar kıran kırana geçen maçın 4. Periyotunda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic
, çileden çıktı.
Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. Son 2 dakikasına kadar eşit giden müsabakada Türk Telekom takımından Vladimr Stimac'ın kaçırdığı pozisyon sonrası Kostas Sloukas
'ın basketi kazananı belirledi.
Maçın son periyodunda Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının yaptığı basit hatalarla adeta kendinden geçti. Oyunun bir bölümünde kaptan Melih Mahmutoğlu
'nu yanına çağırarak sert bir şekilde uyarılarda bulundu. Obradovic'in, Fenerbahçe Beko takım kaptanına fiziki müdahaleleri de gözlerden kaçmadı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:57 Kaynak: İHA
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