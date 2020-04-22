Zeljko Obradovic: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ancak ulaşan bir teklif olmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeljko Obradovic: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ancak ulaşan bir teklif olmadı - Son Dakika Spor

Zeljko Obradovic: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ancak ulaşan bir teklif olmadı

6 saat önce

"Fenerbahçe'den de, başka bir kulüpten de teklif gelmedi""Kontratım devam ederken başka kulüplerle görüşmem" - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe'de kalmak istediğini ancak henüz kendisine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi.

Zeljko Obradovic: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ancak ulaşan bir teklif olmadı, System.String[]

" Fenerbahçe'den de, başka bir kulüpten de teklif gelmedi"

"Kontratım devam ederken başka kulüplerle görüşmem"

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe'de kalmak istediğini ancak henüz kendisine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'a dönen ve bir süredir sessiz kalan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, hakkında çıkan haberlere yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Obradovic, içinde bulunduğumuz durum nedeniyle son zamanlarda açıklama yapmak istemediğini söyleyerek, "Umarım bu açıklamamı okuyan herkesin sağlığı yerindedir. Hastalıkla mücadele eden herkesin de bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz durum yüzünden son zamanlarda açıklama yapmak istemedim. Lig ve antrenmanlar askıya alındığı andan beri genel menajerimiz, yönetim ekibi, koç ekibi ve oyuncularımızla devam eden bir iletişim halindeyim. Benim için şu anda en önemli olan konu hepsinin kendi ve ailelerinin sağlığı. İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkındayım ve bu yüzden önümüzdeki en iyi yol haritasını çizebilmek adına hepsiyle kontakt içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN DE, BAŞKA BİR KULÜPTEN DE TEKLİF GELMEDİ"

Kendisiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen deneyimli başantrenör, "Benim durumumla alakalı birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. 2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko'nun koçuyum ve şu anda Fenerbahçe'nin çıkarları için en iyisi neyse onu yapmaya odaklanıyorum. Kontrat durumuyla alakalı Fenerbahçe'den veya başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var. Şu ana kadar diğer kulüpler ve kendi kulübümle görüşme yaptığıma dair çıkan tüm haberler gerçeği yansıtmayan yalan haberlerdir. Duruma açıklık getirmek için önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe'nin koçu olmaya devam etmenin birinci önceliğim olduğunu söylemek istiyorum. Bu isteğimi Fenerbahçe taraftarları ile paylaşmak istedim" diye konuştu.


Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:41 Kaynak: DHA

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