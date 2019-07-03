Son Dakika Haberleri: Zeljko Obradovic'in hayatı kitap oldu!
Son Dakika Güncel Haber

Zeljko Obradovic'in hayatı kitap oldu!

35 dakika önce

Dünya basketbolunun yaşayan efsanesi Zeljko Obradovic'in zaferlerle dolu yaşam öyküsü Fanatik Kitap etiketiyle okuyucuyla buluşuyor.

Zeljko Obradovic'in hayatı kitap oldu!, System.String[]

"Yaşayan Efsane Obra", okuyucuya basketbol tarihine imzasını atan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in destansı hikayesini anlatıyor. Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta akıcı bir dille anlatılıyor.

"Yaşayan Efsane Obra", Zeljko Obradovic'in basketbol ve hayat derslerine, kariyer kronolojisine ve Obradovic hakkında spor dünyasının önemli isimlerin yaptığı görüşlere yer vererek basketbolun başarılı isminin hayatını mercek altına alıyor. Efsanenin hayatı, kitap boyunca çeşitli görsellerle, imza niteliği taşıyan unutulmaz sözlerinden alıntılarla ve onu tanıyanların anılarıyla adeta biyografik bir film gibi anlatılanları okuyucunun gözünde canlandırıyor. Kitap, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini'nin önsözüyle okuyucuyla buluşuyor.

Obradovic, 1960 yılında bir kış günü, Yugoslavya'nın Moravica eyaletine bağlı Cacak şehrinde hayata merhaba diyor. Basketbola olan tutkusu küçük yaşta yüreğine yerleşiyor, büyüdüğü şehrin takımı Borac Cacak'ın altyapısına alınmasıyla başlayan serüveni, heyecanını ve basketbol aşkını asla kaybetmemesiyle uzun yıllar devam ediyor. Yeteneği ve başarıları onu A takımından, milli takıma, antrenörlüğe, koçluğa ve unutulmaz şampiyonluklara taşıyor. Başantrenör olarak Partizan ile çalışmaya başlayan Obra, Badalona'da, Real Madrid, Benetton ve ardından Panathinaikos takımlarında önemli şampiyonluklara imzasını atıyor. Son olarak "Fenerbahçe'ye, hiçbir yarışta ikinci olmak için gelmedim." diyerek Fenerbahçe'deki serüvenini başlatıyor.

Fanatik Kitap imzasını taşıyan "Yaşayan Efsane Obra" Fanatik yazarlarından Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle Obradovic'in hayat şeklini ve karakterini de anlamamızı sağlıyor. Kitap sadece spor severlerin değil, bir başarı hikayesine tanıklık etmek isteyen okuyuculara da hitap ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:35 Kaynak: Bültenler
fenerbahçe, basketbol, obradovic, kitap, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'a geldi Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi Fenerbahçe, Karagümrük'ün stoperini istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 10:11:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeljko Obradovic'in hayatı kitap oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]