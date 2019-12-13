Zeljko Obradovic: "Kazanmamız imkansızdı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeljko Obradovic: 'Kazanmamız imkansızdı' - Son Dakika Spor

Zeljko Obradovic: "Kazanmamız imkansızdı"

6 saat önce

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, agresif savunmayla maça başlamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "İyi başlamamıza rağmen çok kolay sayı bulmalarına izin verdik ilk yarıda.

Zeljko Obradovic:

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, agresif savunmayla maça başlamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:


"İyi başlamamıza rağmen çok kolay sayı bulmalarına izin verdik ilk yarıda. Üçüncü çeyrekte maçın sonucu belirlendi aslında. Ondan sonra da yaptığımız her şey maça geri gelebilmek içindi. Çok iyi bir takım ve maçı kontrol eden oyunculara sahip. Maçın sonunda yaklaştıysak da kazanmamız neredeyse imkansızdı.


Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, kesinlikle kazanmayı hak ettiler. Maçın başından sonuna kadar savaşmaya çalıştık. Bazı anlarda akıllı oynamadık. Taraftarımız hala şansımızın devam ettiğine inanarak bizi desteklemeye devam etsinler."


Ivan Obradovic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:03 
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