Zeljko Obradovic: "Önümüzde uzun bir yol var" - Son Dakika
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Zeljko Obradovic: "Önümüzde uzun bir yol var"

6 saat önce

Euroleague'de Olympiakos'u 96-87 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Fenebrahçe Beko'da başantrenör Obradovic, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Zeljko Obradovic:

Euroleague'de Olympiakos'u 96-87 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Fenebrahçe Beko'da başantrenör Obradovic, maç sonunda açıklamalar yaptı.


İlk olarak 100-98 kaybedilen Valencia maçına değinen Obradovic, "Aslında Valencia maçında konsantrasyon açısından daha iyi oynadık. Buradan daha iyiydik." dedi.


Olympiakos karşısında ise maça agresif savunmayla başladıklarını belirten Obradovic, "13 top kaybı yapmalarını sağladık, 11 top çalmamız vardı. O yüzden savunmada doğru başladık. Çok akıllı oynadık ve bunun yanında çok iyi bir 3 sayı yüzdemiz var. Ribauntlardaki denge de normaldi, iyiydi. Herkes yeni yılda yeni başlangıcı konuşuyor. Bu sahada saygı duyduğumuz bir takıma karşı galibiyet almamız çok önemli. Önümüzde uzun bir yol var, bu şekilde devam etmeliyiz. Oyuncularımı galibiyet için tebrik ediyorum." diye konuştu.


Ivan Obradovic, Olympiakos, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:16 
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