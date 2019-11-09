Son Dakika Haberleri: Zeljko Obradovic: "Son periyotta maçın seyrini değiştirdik"
Son Dakika Spor Zeljko Obradovic: 'Son periyotta maçın seyrini değiştirdik'

Zeljko Obradovic: "Son periyotta maçın seyrini değiştirdik"

6 saat önce

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, iyi bir hücum takımına karşı oynadıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bize inanılmaz destek verdiler.

Zeljko Obradovic:

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, iyi bir hücum takımına karşı oynadıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bize inanılmaz destek verdiler. Hücumda iyi bir takıma karşı oynadık. Bayern Münih hücumda çok sabırlı bir takım. Zor bir maçtı. Olumlu şeyler var. Topu çok iyi kullandık. Bundan dolayı yüzdelerimiz çok iyi." ifadelerini kullandı.


İlk yarıda ribaunt almakta sorun yaşadıklarını anlatan deneyimli başantrenör, "İkinci yarıda sadece 3 hücum ribaundu aldılar. Bu da bizim koşu yaparak sayılar bulmamıza katkı sağladı. Son periyotta maçın seyrini değiştirdik. Bu periyotta hücumda çok iyi oynadık. Savunmada çok farklı davranmamız gereken hatalar yapmamıza rağmen. Oyuncularımı tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.


Radonjic: "Son çeyrekte rotasyonumuzda enerji yoktu"


Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic, son çeyrekte oyuna dahil olan oyunculardan gereken katkıyı alamadıklarını aktardı.


Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başlayan Radonjic, "Üç periyot bizim için geçti. Son çeyrekte avantaj yakaladılar ve kazandılar. Son çeyrekte rotasyonumuzda enerji yoktu. Bir önceki maçımıza göre daha iyi oynadık." diye konuştu.

Ivan Obradovic, Bayern Münih, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:20 
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