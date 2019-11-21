Son Dakika Haberleri: Zeljko Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...'
Son Dakika Spor Zeljko Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...' - Son Dakika Spor

Zeljko Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...'

6 saat önce

Barcelona deplasmanında fark açılınca mola alan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, yaptığı konuşmayla maça damgasını vurdu.

Zeljko Obradovic yine molasıyla gündem oldu! 'Lütfen...', System.String[]

Barcelona deplasmanında fark açılınca mola alan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, yaptığı konuşmayla maça damgasını vurdu.


Obradovic, farkın 20 olmasının ardından yaptığı molada "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?" sözlerine kullandı.


Sırp hoca, CSKA Moskova maçında aldığı molada oyuncularına küfretmiş ve sert sözleriyle dikkat çekmişti.


İşte Obradovic'in o konuşması;



Obradovic, oyuncularından savunma istiyor...pic.twitter.com/6wVJJ1nnMy


Spor Arena (@sporarena) November 20, 2019

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Barcelona, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:11 
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