Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı - Son Dakika

Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı

6 saat önce

Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltıADANA'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, panik yarattı.

Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı

ADANA'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, panik yarattı. Dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın toplam 11 kişi, itfaiye erlerince kurtarıldı. Evin yanmasına neden olduğu öne sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46030 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede oğlu Kerem K. ile oturan Banu K. (65), saat 23.00 sıralarında evini saran alevleri fark edip, kendisini dışarıya attı. Komşularını uyandıran Banu K., daha sonra itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evi tamamen sarıp, üst kat balkonlarına da hafif şekilde sıçrayan yangına, üç araç ile müdahale etti. İtfaiye erleri, yoğun dumandan etkilenen ve alevlerden dolayı evden çıkamayan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın 11 kişiyi, merdivenli araçla birer birer kurtardı. 8 kişi, ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada büyük çaplı hasara neden oldu. Yapılan incelemede evi kundakladığı ileri sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 çocuk, sabah saat erken saatlerde çöken tavanın altında kaldı
4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
08:22 Arnavutköy'de iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalan şüpheli kamerada - Son Dakika
08:15 ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
08:11 Arnavutköy'de motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
08:10 Arnavutköy'de motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
08:07 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 08:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]