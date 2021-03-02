Zemin Süper Lig ekiplerini kıskandırıyor

Süper Lig'de oynayan takımlar, saha zemin problemleri sebebiyle yeni stadyum arayışları içerisinde olurken, Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu zeminiyle Süper Lig ekiplerini kıskandırıyor.

Süper Lig takımları saha zeminlerinden yakınırken, Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu'nun zemini görenleri kıskandırıyor. BAL için hazırlıklarını sürdüren Mustafakemalpaşaspor Belediye, Süper Amatör Ligi'nde olduğu gibi BAL'da da zeminiyle görsel bir şölen sunuyor. Liglerin korona virüs sebebiyle ertelenmesine rağmen saha çalışmalarını ve bakımlarını aksatmayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, stadyum için bakımları ihmal etmedi. Üstelik verilen aradan yararlanan belediye, stadyumun pek çok alanında yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. - BURSA