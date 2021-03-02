Zemin Süper Lig ekiplerini kıskandırıyor
02.03.2021 16:37
Süper Lig'de oynayan takımlar, saha zemin problemleri sebebiyle yeni stadyum arayışları içerisinde olurken, Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu zeminiyle Süper Lig ekiplerini kıskandırıyor.
Süper Lig'de oynayan takımlar, saha zemin problemleri sebebiyle yeni stadyum arayışları içerisinde olurken, Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu zeminiyle Süper Lig ekiplerini kıskandırıyor.
Süper Lig takımları saha zeminlerinden yakınırken, Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu'nun zemini görenleri kıskandırıyor. BAL için hazırlıklarını sürdüren Mustafakemalpaşaspor Belediye, Süper Amatör Ligi'nde olduğu gibi BAL'da da zeminiyle görsel bir şölen sunuyor. Liglerin korona virüs sebebiyle ertelenmesine rağmen saha çalışmalarını ve bakımlarını aksatmayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, stadyum için bakımları ihmal etmedi. Üstelik verilen aradan yararlanan belediye, stadyumun pek çok alanında yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. - BURSA
Son Dakika Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı