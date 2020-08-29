Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki butik dükkanın bahçe zeminine döşeli tahta parkenin köşesinde, duvar arasında sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Fethiye'de itfaiye ekipleri, yavru köpeğin butik dükkanın bahçe zeminine döşeli tahta parkenin köşesinde, duvar arasında sıkıştığı ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkararak yavru köpek, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:23 - Kaynak: DHA
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