Zemini kayan bina sakinlerinin taşınma telaşı sürüyor - Son Dakika

Zemini kayan bina sakinlerinin taşınma telaşı sürüyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, zeminindeki kayma nedeniyle tahliyesine karar verilen 22 daireli Çiğdem Apartmanı'nın boşaltılmasına karar verilmesinin ardından, apartman sakinlerinde taşınma telaşı başladı. Gönderilen tebligat sonrasında evi 15 gün içinde boşaltmaları istenen apartman sakinlerinden Şöhret Moğol, 25 senedir aynı apartmanda oturduğunu belirterek, Müteahhitlerle görüşülüyordu, zaten yıktıracaktık binayı. Ancak bu şekilde olması herkesi mağdur etti dedi.

Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı 'Çiğdem' adlı ruhsatlı 6 katlı apartmanın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebinin ardından harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise 22 daireli apartmanın sakinlerine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderdi. Ekipler dün de 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve Zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltıldı. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışı sürüyor.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞÜYORDUK'

Apartman yöneticisi, evli ve 2 çocuk babası 68 yaşındaki Ali Gökçe, Bu bina zaten yıktırılacaktı, kentsel dönüşümle alakalı çeşitli müteahhitlerle görüşüp teklifler alıyoruz. Bir vatandaşın gidip şikayet etmesi üzerine, süreç hızlandı ve herkes bir anda nakliyeci bulup evini taşımak zorunda kaldı dedi. Bir diğer bina sakini Şöhret Moğol ise, Ne belediye ne de bir kurum bize yardımcı olmuyor. Müteahhitlerle görüşülüyordu, zaten yıktıracaktık binayı. Ancak bu şekilde olması herkesi mağdur etti. Bir zamanların en güzel apartmanı şimdi bu halde. Hepimiz apar topar taşınmak zorunda kaldık ve herkes çok mağdur oldu. Bütün bunlar bir kişinin şikayeti üzerine oldu. Ben alelacele bir gecekondu buldum ve oraya taşınacağım. Yaşadıklarımız hoş şeyler değil dedi.