Zemini kayan binanın yıkımı için mahkeme kararı bekleniyor - Son Dakika

Samsun'da yapıldıktan 2 yıl sonra zemininde kayma olan ve boşaltılan 9 katlı apartmanın yıkılması için mahkeme kararı bekleniyor.



İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 2015 yılında yapımına başlanan bina, 2017 yılında tamamlandı. 9 katlı apartmanın bir süre sonra zemininde kayma meydana geldi. Eğim oluşan bina, AFAD ve İlkadım Belediyesi ekiplerince incelemeye alındı. Bina çevresindeki yolda ve arazide derin yarıklar ve kaymalar tespit edildi. İncelemelerde çevresindeki duvarlarda çatlaklar oluşup, zeminin de kayma saptanan apartmanın yıkılma tehlikesi bulunduğu tespit edildi. Binada oturanlar tahliye edildi.



"Mahkeme sonuçlanınca bina yıkılacak"



Apartmanın çevresinde incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, binanın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Binanın yıkım süreci hakkında konuşan Başkan Necattin Demirtaş, "Söz konusu binada yaşayan insanlar vardı. Bizden önceki dönemde bina boşaltılmış. Şu anda müteahhit ile yer sahipleri mahkemelik. Mahkeme neticelene kadar delillerin kaybolmaması açısından bina bekletiliyor. Biz de İlkadım Belediyesi olarak binayı korumaya aldık. Bina çevresine girişi-çıkışı engelleyici önlemler aldık. Mahkeme sonuçlandıktan sonra binayı yıkacağız. Şu anda binada insan yok, insana zarar verecek durumu da yok. Binadan bir şeyler çalınıyormuş. Çevre emniyeti almıştık onları kırmışlar, buraları tekrar tamir ettik. Mahkeme neticelendikten sonra burasıyla alakalı gereğini yapacağız" dedi.



"Bina şu anda oturmaya elverişli değil"



Binanın oturmaya elverişli olmadığını dile getiren Başkan Necattin Demirtaş, şunları söyledi:



"Bu binadan daire alan kişiler ile belediye arasında doğrudan bir şey yok. Ortada ciddi bir kayıp var. Sonuçta milli servet burası. Araziden kaynaklanan bir kayma hadisesinde binanın bu hale gelmesi üzücü bir durum. Burada oturan insanlar para ödediyseler onlar için de müteahhit için de kötü bir durum olmuş. Buraya bedel ödeyenlerin büyük maddi kayıpları var. İnsanlar öldüğü zaman geri gelme şansı yok ama maddi kayıplar bir şekilde zaman içerisinde giderilebiliyor. Burası şu anda oturmaya elverişli değil. Mahkeme sonucuna göre yıkımı yapılacak. Bu binanın haricinde ilçemizde böyle bir vaka daha bize gelmedi. Metruk binalar var. Onları da tespit ettikçe yıkıyoruz."



Binanın zeminin kaymasının ardından apartmandan daire alan mal sahipleri henüz paralarını geri alamazken, mahkemeden çıkacak kararı bekliyorlar. - SAMSUN