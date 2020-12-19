Zencefilin üç farklı hali

LEZZETLİ BİR EŞLİKÇİ

Şef Refika Birgül'den zencefilli muhammara (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

250 gr. ceviz içi

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı ekmek içi

3 çorba kaşığı biber salçası

3 çorba kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım adet limonun suyu

Ceviz büyüklüğünde zencefil

NASIL YAPARIM?

250 gram, yaklaşık altı avuç dolusu cevizi, sarımsağı ve ekmek içini mutfak robotuna atın. Biber ve domates salçasını kimyon, karabiber ve limon suyuyla iyice karıştırın. Son olarak taze zencefili rendeleyin, kalan tortularını parmaklarınızla sıkarak suyunun çıktığına emin olun ve karışıma ekleyin. Ben kişisel zevkime uygun olarak yerken taze zahter kekiği serpiyorum.

VİTAMİN BOMBASI

Yemek yazarı Sahrap Soysal'dan zencefilli pandemi sirkesi

NE LAZIM?

1 yemek kaşığı dolusu rende zencefil

4 diş ince doğranmış sarımsak

1 adet iri, yemeklik doğranmış kuru soğan

1 adet tavla zarı gibi doğranmış elma

1/2 adet çok ince dilimlenmiş havuç

1/2 tavla zarı gibi doğranmış limon (kabuğuyla)

1 adet tavla zarı gibi doğranmış portakal (kabuğuyla)

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

2 yemek kaşığı bal

1 su bardağı doğal elma sirkesi

1 tatlı kaşığı top karabiber

1 litrelik metal kilitli kavanoz

1/2 kırmızı Meksika biberi (jalapeno, cin biberi de olur)

20 cm çapında yuvarlak kesilmiş pişirme kağıdı

NASIL YAPARIM?

Tüm malzemeleri yukarıdaki sıralamayla kavanozun içine yerleştirin. Her bir malzemeyi eklerken tahta kaşıkla ezerek yerleştirin. Sonra bal, sirke ve kavanozun ağzında üç parmak boşluk kalacak şekilde içme suyu ilave edin. Pişirme kağıdını koyup, kavanozun kapağını kapayın. Güneş görmeyen bir yerde bekletin. Her gün kavanozu çalkalayın. Taşma yapabilir, bunun için altına geniş bir tabak koyun. Yaklaşık 21-25 günde fermantasyon, yani mayalanma işlemi bitecektir. Bazen meyvelerin durumuna göre 15 günde de olgunlaşabilir. En sonunda sirkenin üzerinde ince, beyazımsı-şeffaf bir zar tabakası oluşacaktır. O zaman tel süzgeçle süzüp ağzı kapalı bir şişeyle yine loş bir ortamda bekletin. Bitki çaylarınıza, sabah suyunuza, maden suyunuza bir kaşık ekleyerek içebilirsiniz.

SOĞUK HAVALARDA BAYILACAKSINIZ

Şef Müge Ergül'den zencefilli ve sebzeli tavuk çorbası (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

1 parmak zencefil

1 adet chili biberi

2 orta boy, küp doğranmış patates

2 adet küp doğranmış soğan

2 adet küp doğranmış kabak

1 limon suyu

2 adet küp doğranmış havuç

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı şeker

2 litre su

1 bütün tavuk

2 diş sarımsak

Yarım bağ taze kişniş

NASIL YAPARIM?

Tavuğu su ve chili biberiyle birlikte haşladıktan sonra suyunu bir kenara ayırın. Haşlanan tavuk etlerini derisinden ayıklayarak ayrı bir kap içine alın. Aynı tencere içine tereyağını eritip sırasıyla soğan, havuç, kabak ve patatesleri ekleyin. Sonra tuz ve karabiber ilave edip kavurun. Bu esnada içine ince rendeyle zencefili ve sarımsakları rendeleyin. Şekeri de ekleyip bir süre kavurun. Kavurma işleminden hemen sonra tavuk suyunu ekleyerek sebzeleri pişirin. 30 dakikada tüm sebzeler yumuşadıktan sonra didiklediğiniz tavuk etlerini ekleyin. 10 dakika hepsini birlikte pişirin. Servis etmeden önce içine limon suyunu ve taze kişnişi ilave edin.

GEBELİK BULANTISINA İYİ GELİR...

Diyet ve beslenme uzmanı Elif Nida Zafer

YARARLARI:

Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip bir baharattır.

Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Mide bulantısını hafifletir. Özellikle gebelerde ilk aylarda görülen mide bulantısına iyi gelir.

Soğuk algınlığına karşı iyidir. Terlemeyi arttırarak toksinleri vücuttan atar.

Reflü, gastrit gibi mide hastalıklarına iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır.

Gaz birikimini ve şişkinliği engeller.

İyi kolesterolü arttırıp kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

DİKKAT!

Hamilelikte fazla tüketimi düşüğe yol açabilir.

Kan sulandırıcı etkisi nedeniyle cerrahi operasyonlar öncesi tüketilmemeli.

Fazla tüketimi kanın pıhtılaşmasını engeller.

3 yaşın altındaki çocuklar için zararlıdır.