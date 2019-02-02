Son Dakika Haberleri: Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta Versiyonu İndirilebilir Durumda

Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta Versiyonu İndirilebilir Durumda

1 saat önce

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, Zenfone Max Pro M2 kullanıcılarının Android Pie Beta testine katılabilmeleri için alımları başlattı. Haberdeki bağlantıdan kayıt sitesine ulaşabileceğiniz testin amacı, kullanıcıların geri bildirimleriyle Asus'un daha kararlı bir güncelleme sunmayı amaçlaması.

Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta Versiyonu İndirilebilir Durumda, System.String[]
Asus, Zenfone Max Pro M2 kullanıcılarının Android Pie Beta sürümüne katılmalarını sağlayan bir program duyurdu. Bu uygulama sayesinde Pie güncellemesi indirilebilir durumda. Haberimizde nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.






Tayvan merkezli teknoloji şirketi, problemsiz sürümü müşterilerine sunmadan önce onların geri bildirimlerini bekliyor. Asus'un geri bildirim alacağı kullanıcılarda aradığı şartlar şu şekilde:



Zenfone Max Pro M2 sahibi olmak.


Beta testi için IMEI, seri numarası ve donanım bilgisi vermeye istekli olmak.


Andoid işletim sistemine aşina olmak.


İngilizce geri bildirim okuyabiliyor ve yazabiliyor olmak.




Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta sürümünü nasıl indirebilirsiniz?

Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta testine katılmak için öncelikle resmi beta sitesine giriş yapın. Bu site üzerinden kaydınızı yaptıktan sonra bir beta yazılım güncellemesi alacaksınız. Ancak bu güncellemeden önce tabii ki şirketin sizi onaylayıp onaylamadığını söylediği bir elektronik posta ile haber alacaksınız.

Test programına dahil olacak kullanıcılar, beta programından çıkış yapmadıkları sürece cihazlarını eski sürümlerine güncellemeyeceklerini bilmeliler.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:01 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor! AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti

Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta Versiyonu İndirilebilir Durumda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]