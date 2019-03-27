Zengibar Kalesi'nde Kaçak Kazı Yapmaya Hazırlanan 5 Kişiye Gözaltı
1 saat önce
KONYA'nın Bozkır ilçesinde, birinci derece sit alanı olan Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
KONYA'nın Bozkır
ilçesinde, birinci derece sit alanı olan Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konya Jandarma
Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında, Bozkır'a bağlı Hacılar
Mahallesi'nde bulunan, birinci derece sit alanı Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapmaya hazırlanan S.A. (38), D.A. (67), F.A. (27), A.Ö. (20) ve M.K.'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında ele geçirilen dedektör, ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, el feneri, sırt çantası ve kazıda kullanılan bazı malzemelere de el koyuldu. Jandarmadaki sorguları süren şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:59 Kaynak: DHA
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