Son Dakika Haberleri: Zengibar Kalesi'nde Kaçak Kazı Yapmaya Hazırlanan 5 Kişiye Gözaltı

Zengibar Kalesi'nde Kaçak Kazı Yapmaya Hazırlanan 5 Kişiye Gözaltı

1 saat önce

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, birinci derece sit alanı olan Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zengibar Kalesi'nde Kaçak Kazı Yapmaya Hazırlanan 5 Kişiye Gözaltı, System.String[]
KONYA'nın Bozkır ilçesinde, birinci derece sit alanı olan Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında, Bozkır'a bağlı  Hacılar Mahallesi'nde bulunan, birinci derece sit alanı Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapmaya hazırlanan S.A. (38), D.A. (67), F.A. (27), A.Ö. (20) ve M.K.'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında ele geçirilen dedektör, ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, el feneri, sırt çantası ve kazıda kullanılan bazı malzemelere de el koyuldu. Jandarmadaki sorguları süren şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:59 Kaynak: DHA

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