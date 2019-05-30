Zengin: "Cankurtaran hizmetini 29 kilometreye çıkardık"

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 2018 yılında 22 kilometrelik bir alanda verdikleri cankurtaran hizmetini 2019 yılında 29 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 2018 yılında 22 kilometrelik bir alanda verdikleri cankurtaran hizmetini 2019 yılında 29 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Zengin ayrıca, cankurtaranların 2018 yılında 80 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını da ifade etti.



Zengin, deniz sezonun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlara uyarılarda bulundu ve cankurtaran faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen alanlarda denize girmesi gerektiğini ifade eden Zengin, "Vatandaşlarımız uyarılara mutlaka dikkat etmeli. Özellikle denizin dalgalı olduğu zamanda kesinlikle denize girmemeli. Bu uyarılara dikkat edilirse belki de boğulma vakası en aza inecek. Samsun'da boğulma vakaları daha çok iç sularda veya kanallarda oluyor. Bafra ve Çarşamba Ovalarındaki sulama kanallarında daha çok oluyor. Bu konuda vatandaşlarımız çok dikkat olmalı. Özellikler çocuklarının takiplerini iyi yapsınlar. Buralarda meydana gelen boğulma vakalarının çoğu çocuk yaştakiler oluyor. Denizdeki güvenlik tedbirlerini alabiliyoruz ama buralarda sadece güvenlik tabelaları ile uyarılarda bulunuyoruz" dedi.



"Personel sayımız 85'e yükseldi"



2010 yılından beri cankurtaran hizmeti verdiklerini hatırlatan Zengin, "Faaliyetlerimiz her geçen gün daha da artıyor. Bu yıl hazırlıklarımız başladı. Şamandıraları sermeye, cankurtaran kulelerini dikmeye ve uyarı levhaları asmaya başladık. Bayramda inşallah arazide olacağız. Geçen yıl polis okulu ve Dereköy taraflarında boğulma vakaları yaşadık. Bu çerçevede Dereköy Limanı'na kadar cankurtaran hizmetini vermeye karar verdik. Geçen yıl 22 kilometrelik bir alanda verdiğimiz hizmeti bu yıl 29 kilometreye çıkardık. Personel sayımız da 85'e yükseldi" diye konuştu.



Zengin ayrıca, cankurtaran personelinin verdikleri hizmet alanlarında geçen yıl yaklaşık 80 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını, 2 kişinin ise maalesef boğulduğunu sözlerine ekledi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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