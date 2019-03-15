Son Dakika Haberleri: Zengin İşi Çikolata Süslemeleri Yaptık - Yemeye Kıyamazsın

Zengin İşi Çikolata Süslemeleri Yaptık - Yemeye Kıyamazsın

1 saat önce

Bu videoda lüks restoranlarda yapılan çikolata süslemeleri yapıyoruz.

Bu videoda lüks restoranlarda yapılan çikolata süslemeleri yapıyoruz. Bu tabaklar böyle süslenince menüdeki fiyatları da ciddi bir şekilde yükseliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:07 Kaynak: Youtube

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