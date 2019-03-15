Zengin İşi Çikolata Süslemeleri Yaptık - Yemeye Kıyamazsın
1 saat önce
Bu videoda lüks restoranlarda yapılan çikolata süslemeleri yapıyoruz.
Bu videoda lüks restoranlarda yapılan çikolata süslemeleri yapıyoruz. Bu tabaklar böyle süslenince menüdeki fiyatları da ciddi bir şekilde yükseliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:07 Kaynak: Youtube
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