Zengin İşi Çikolata Süslemeleri Yaptık - Yemeye Kıyamazsın

Bu videoda lüks restoranlarda yapılan çikolata süslemeleri yapıyoruz.

Bu videoda lüks restoranlarda yapılan çikolata süslemeleri yapıyoruz. Bu tabaklar böyle süslenince menüdeki fiyatları da ciddi bir şekilde yükseliyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı

Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu

Son Dakika! Bütçe Açığı Şubat Ayında 16,8 Milyar TL Oldu