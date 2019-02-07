Zengin İşi Pastalar Yaptık - Yeme de Yanında Yat
24 dakika önce
Bu videoda elimizde pastalar var. Bunları lüks restoranlar gibi süsleyerek havalı hale getiriyoruz.
Bu videoda elimizde pastalar var. Bunları lüks restoranlar gibi süsleyerek havalı hale getiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:48 Kaynak: Youtube
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