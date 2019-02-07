Son Dakika Haberleri: Zengin İşi Pastalar Yaptık - Yeme de Yanında Yat

Zengin İşi Pastalar Yaptık - Yeme de Yanında Yat

24 dakika önce

Bu videoda elimizde pastalar var. Bunları lüks restoranlar gibi süsleyerek havalı hale getiriyoruz.

Bu videoda elimizde pastalar var. Bunları lüks restoranlar gibi süsleyerek havalı hale getiriyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:48 Kaynak: Youtube

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