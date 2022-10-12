Zengin olma ümidiyle define arayan 9 kişi jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Zengin olma ümidiyle define arayan 9 kişi jandarmaya yakalandı

12.10.2022 13:19
Zengin olma ümidiyle define arayan 9 kişi jandarmaya yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere içerisinde 2 ayrı noktada define arayan 9 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere içerisinde 2 ayrı noktada define arayan 9 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yanık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, define kazısı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Çatalkaya Vadisi mevkiinde yapılan araştırmalar neticesinde dere yatağındaki 2 ayrı noktada kayaların altını kazan 9 kişi ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda; 6 metal arama aparatı bulunan dedektör, bakır, krom, magnezyumdan oluşan 4 çubuk, 1 tarihi eser niteliği taşıyan metal sikke, 3 yuvarlak mıknatıs, bakır metal malzeme, benzinle çalışan kırıcı matkap, levye, manile demiri, el feneri, kazma, balta, 2 kürek ve kazı için kullanılan çok sayıda malzemeye ele geçirildi. Tarihi eser niteliği taşıyan sikke ise incelenmek üzere Sakarya Müze Müdürlüğüne gönderildi. Konuya ilişkin olarak gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zengin olma ümidiyle define arayan 9 kişi jandarmaya yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zengin olma ümidiyle define arayan 9 kişi jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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