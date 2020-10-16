Zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete çökertildi - Son Dakika

Zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete çökertildi

16.10.2020 09:20

Başkent'te zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete, Ankara polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Başkent'te zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete, Ankara polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde yaşayan zengin Suriyelilerden baskı ve tehdit yolu ile düzenli olarak haraç toplayıp, nitelikli yağma suçlarını işleyen çeteye yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, silah ve dijital malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-İHA-

Zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli, Başkent, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete çökertildi - Son Dakika

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